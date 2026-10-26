Erzincan'da nakliye yoğunluğunu azaltacak 30 bin metrekarelik tır parkı protokolü

Erzincan'da tır parkı projesi için protokol imzalandı

Erzincan Belediyesi ile S.S. Erzincan Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi arasında kentte 30 bin metrekarelik alana tır parkı yapılmasını öngören iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, belediye sınırları içindeki nakliye altyapısını düzenlemeyi amaçlıyor.

Uygulama alanı ve taraflar:

Protokol kapsamında, Akyazı Yerleşkesi Aktoprak Mahallesi sınırlarında, Erzurum kara yolu üzerinde bulunan belediyeye ait alanın tır parkı olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı. İmzayı Belediye ile S.S. Erzincan Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Harun Karakaş attı.

Projenin hedefleri:

Proje ile belediye sınırları içinde nakliye faaliyetlerinde bulunan büyük araçların tek bir alanda toplanması hedefleniyor. Bu düzenlemenin temel amaçları arasında şehir içi trafiğinin rahatlatılması, can ve mal güvenliğinin artırılması ve nakliye faaliyetlerinin yürütüleceği alanlara erişimin kolaylaştırılması yer alıyor.

Ayrıca, tır parkının hayata geçirilmesiyle nakliye esnafının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kentin sosyal ile ekonomik gelişimine katkı sağlanması beklentisi vurgulandı. Protokol metninde, uygulama süreci ve alanın düzenlenmesine ilişkin çalışmaların ortak yürütüleceği belirtildi.

Yetkililer, imzalanan protokolün Erzincan için hayırlı olmasını diledi ve projenin kent yaşamına olumlu etkiler getirmesini ümit ettiklerini ifade etti.

ERZİNCAN BELEDİYESİ İLE S.S. ERZİNCAN KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ARASINDA, KENTTE 30 BİN METREKARELİK ALANA TIR PARKI YAPILMASI AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI