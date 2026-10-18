Hastane kavşağında kırmızı ışık iddiasıyla çarpışma: üç kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Hastane Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. İddialara göre, 34 MUC 665 plakalı otomobil Bursa-Çanakkale istikametinde ilerlerken kırmızı ışık ihlali yaptığı; karşı yönden, Erdek istikametinden Bandırma yönüne gelen 35 CTP 709 plakalı otomobilin ise o sırada yeşil ışıkta olduğu öne sürüldü.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana geldi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ile emniyet ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik düzenlemesi ve araçların kaldırılması:

Çarpışma sonrası emniyet ekipleri bölgeye güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü hale getirdi. Kazanın etkisiyle araçlardan birinin yolun tek şeridini kapattığı, diğer aracın ise sinyalizasyon direğine çarparak durabildiği bildirildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı; yola dökülen yağların temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Olay yerindeki düzenleme sayesinde bölgedeki trafik kısa sürede kontrollü olarak sürdürüldü.

Soruşturma başlatıldı:

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza ile ilgili delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından çarpışmanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme yapılacak. Resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

BANDIRMA'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI