Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HAP tatbikatı gerçekleştirildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi'nde olası bir yangın ile birlikte radyolojik risk senaryosunu içeren saha tatbikatı yapıldı. Tatbikat, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde planlanıp uygulandı.

Kapsam ve senaryo:

Uygulamada küçük çaplı yangın ile birlikte KBRN/radyolojik risk senaryosu canlandırıldı. Senaryo gereği oluşturulan acil durum koşullarında müdahale süreçleri, risk değerlendirmesi ve hasta/personel güvenliğinin sağlanmasına yönelik prosedürler sahada test edildi.

Katılımcılar ve uygulamalı değerlendirme:

Tatbikat, Hastanenin Acil Afet ve Sivil Savunma Birimi koordinasyonunda düzenlendi; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 112 Acil Sağlık ile itfaiye ekipleri etkinlikte yer aldı. Ekipler, müdahale kabiliyetini ve kurumlar arası koordinasyonu uygulamalı olarak değerlendirdi, iletişim ve lojistik akışları sahada sınadı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Hastanelerimizde olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla ekiplerimizin müdahale kabiliyetini ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tatbikata katkı sağlayan tüm kurum ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikat, hastane içi prosedürlerin uygulanabilirliğini görmek ve fark edilebilecek eksiklikleri tespit edip gidermek amacıyla planlanan periyodik eğitim ve denetimlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE YANGIN PANİĞİ