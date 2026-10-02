Hatay Büyükşehir'den huzurevinde anlamlı 1 Ekim buluşması

ziyaretin ayrıntıları:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret, HBB Sosyal Dayanışma Kulübü üyeleri tarafından gerçekleştirildi ve huzurevi sakinleriyle bir araya gelinerek sohbetler yapıldı.

Yapılan görüşmelerde yaşlıların dilek, istek ve talepleri dikkatle dinlendi. Ziyaret sırasında sakinlerin ilettiği talepler not alındı ve yerinde değerlendirme yapılacağı bildirildi.

Ziyaretin anısına huzurevi sakinlerine gül ve çeşitli fidanlar hediye edildi. Ayrıca, HBB Başkanı Mehmet Öntürk’ün selamları iletilerek sosyal paylaşımların ve iletişimin önemine vurgu yapıldı.

büyüklerin toplum içindeki yeri ve gelecek çalışma hedefleri:

HBB yetkilileri, yaşlı vatandaşların toplumun vazgeçilemez bir parçası olduğunu vurguladı ve büyüklerin bilgi ile deneyimlerinin genç kuşaklara aktarılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Kuşaklararası bağların güçlendirilmesi çalışmaları öncelikli alanlar arasında gösterildi.

Belediye, yaşlıların sosyal hayata katılımının desteklenmesi amacıyla düzenli ziyaretler, etkinlikler ve ihtiyaç takibini sürdüreceğini açıkladı. Yetkililer, gelen taleplerin takip edilip gereken düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Ziyaret hem huzurevi sakinlerine moral sağladı hem de belediyenin yaşlılara yönelik hizmetlerinin sürekliliğini ortaya koydu. HBB yetkilileri sosyal destek ve iletişim imkânlarının genişletilmesine yönelik adımların atılacağını ifade etti.

HBB SOSYAL DAYANIŞMA KULÜBÜ ÜYELERİ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA HUZUREVİ SAKİNLERİNİ ZİYARET ETTİ.