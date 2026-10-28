Hatay kıyılarında sezon sonu temizlik seferberliği

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Erzin, Dörtyol ve Payas sahillerinde sezon sonu temizlik çalışması yürüttü. Etkinlik, kıyı şeridi boyunca biriken atıkların temizlenmesi ve sahillerin düzenli görünümünün yeniden sağlanmasına odaklandı.

çalışmanın kapsamı:

HBB ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bölgedeki 6 sahil araç ve ekipmanlarla kapsamlı şekilde temizlendi. Kıyılarda biriken çöpler, deniz ve sahil kaynaklı atıklar toplanarak halkın kullanımına uygun hale getirildi.

amaç ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, sahillerin korunması ve çevre temizliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti. HBB, vatandaşların ortak kullanım alanlarının temiz tutulması amacıyla il genelinde benzer temizlik çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

HBB EKİPLERİ, HATAY SAHİLLERİNDE SEZON SONU TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.