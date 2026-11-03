Hatay'da 2027 hac görevlileri için mülakat maratonu sona erdi

mülakat süreci:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında görevlendirilecek personeli belirlemek amacıyla Hatay İl Müftülüğünde mülakat gerçekleştirildi. Söz konusu mülakatlar 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlendi ve Hatay genelinde görev yapan din görevlileri ile kadın irşat görevlileri adayları katıldı.

komisyon ve değerlendirme:

Mülakat komisyonunda Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Remziye Köroğlu ile İl Müftü Yardımcıları Hasan Fındık ve Hüseyin Ortaç yer aldı. Komisyon üyeleri, adayların hizmet deneyimi, iletişim becerileri ve hac organizasyonunda görev almaya uygunluğunu değerlendirdi.

Mülakatlar, başvuru kriterlerine uygunluk ve adayların görev sürecinde temsil yetkinlikleri açısından titizlikle yürütüldü. Değerlendirme sürecinde hem mesleki yeterlilik hem de adayların hac hizmetine hazırlıkları göz önünde bulunduruldu.

sonuç ve görev dağılımı:

Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, 2027 yılı Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak görevlendirilecek. Atama ve görevlendirme süreçleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulacak usul ve esaslar doğrultusunda tamamlanacak.

HATAY İL MÜFTÜLÜĞÜNDE 2027 YILI HAC ORGANİZASYONUNDA GÖREV ALACAK PERSONEL İÇİN MÜLAKAT YAPILDI.