Hatay'da aniden alevlenen Doblo kullanılamaz hale geldi

Olay yeri ve müdahale:

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi, Altınözü-Antakya kara yolunda seyir halindeki Fiat Doblo henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın kullanılmaz hale gelmesine yol açtı.

Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle alevler söndürüldü; yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.

Tanık anlatımı:

Hamdi Gökler olayı şöyle anlattı: Arkamdaki araba yandı. Biz karşıda çalışıyorduk. Dışarı baktığımızda alevler için yanıyordu. İtfaiye ekiplerine haber ettiler ve söndürdüler. Araba şimdi yanık halde duruyor. Arabanın markası FİAT doblo’ydu. Yanarken sürücüsü yanındaydı ve sonra gitti.

Seyir halindeyken alevlere teslim FİAT dakikalar içinde yanarak kullanılmaz hale geldi