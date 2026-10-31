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Hatay'da aranan hırsızlık hükümlüsü polisin çalışmasıyla yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, hırsızlıktan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı; mahkeme tutukladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 00:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay'da aranan hırsızlık hükümlüsü polisin çalışmasıyla yakalandı

Hatay'da aranan hükümlü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak adli süreci başlattı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan kişi, sorgulama ve işlemlerinin ardından yargılamaya sevk edildi.

Operasyon ve gözaltı:

Yetkililer, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında B.K. adlı şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyette işlemleri tamamlandı.

Adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıs adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilen B.K.'nin cezası infaz edilecek.

Olay, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların bir parçası olarak kaydedildi ve emniyet ekiplerinin benzer çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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