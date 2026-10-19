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Hatay'da asayiş uygulamasında 14 masaj salonuna idari işlem

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün 17 Ekim akşamı yaptığı denetimde 20 masaj salonundan 14'üne ruhsat, sigorta veya hijyen eksikleri nedeniyle işlem uygulandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay'da asayiş uygulamasında 14 masaj salonuna idari işlem

denetimin kapsamı:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması amacıyla 17 Ekim tarihinde il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı bir uygulama gerçekleştirdi. Operasyon 18.00 ile 20.30 saatleri arasında yapıldı; toplam 87 kişi kontrol edilirken 20 masaj salonu denetlendi.

tespit edilen eksiklikler ve sayısal dağılım:

Denetimler sırasında işletmelerde farklı mevzuat ve çalışma usulüyle ilgili eksiklikler belirlendi. Buna göre 4 işletmede iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı, 4 işletmede sigortasız işçi çalıştırıldığı, 3 işletmede çalışanların hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca 2 işletmede vergi levhası eksikliği, 1 işletmede ise mesul müdür bulunmaması saptandı.

uygulanan yaptırımlar:

Belirlenen eksiklikler doğrultusunda toplam 14 işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Yetkililer, denetimlerin kamu düzeni ve iş sağlığı-güvenliği açısından düzenli şekilde devam edeceğini açıkladı.

Denetimin sonuçları, ruhsat, sigorta ve hijyen gibi temel yükümlülüklerin denetimlerde öncelikli olarak ele alındığını ve eksikliği olan işletmelere mevzuat çerçevesinde işlem yapıldığını gösteriyor.

HATAY GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 20 MASAJ SALONU KONTROL EDİLDİ.

HATAY GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 20 MASAJ SALONU KONTROL EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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