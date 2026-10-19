Hatay'da asayiş uygulamasında 14 masaj salonuna idari işlem

denetimin kapsamı:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması amacıyla 17 Ekim tarihinde il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı bir uygulama gerçekleştirdi. Operasyon 18.00 ile 20.30 saatleri arasında yapıldı; toplam 87 kişi kontrol edilirken 20 masaj salonu denetlendi.

tespit edilen eksiklikler ve sayısal dağılım:

Denetimler sırasında işletmelerde farklı mevzuat ve çalışma usulüyle ilgili eksiklikler belirlendi. Buna göre 4 işletmede iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı, 4 işletmede sigortasız işçi çalıştırıldığı, 3 işletmede çalışanların hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca 2 işletmede vergi levhası eksikliği, 1 işletmede ise mesul müdür bulunmaması saptandı.

uygulanan yaptırımlar:

Belirlenen eksiklikler doğrultusunda toplam 14 işletme hakkında idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Yetkililer, denetimlerin kamu düzeni ve iş sağlığı-güvenliği açısından düzenli şekilde devam edeceğini açıkladı.

Denetimin sonuçları, ruhsat, sigorta ve hijyen gibi temel yükümlülüklerin denetimlerde öncelikli olarak ele alındığını ve eksikliği olan işletmelere mevzuat çerçevesinde işlem yapıldığını gösteriyor.

HATAY GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 20 MASAJ SALONU KONTROL EDİLDİ.