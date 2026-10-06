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Hatay'da kameraya yansıyan kaza: Payas-Dörtyol yolunda 45 günlük evli çift yaralandı

Hatay'da Payas-Dörtyol E-5 yolunda, otomobilin arkadan çarpması sonucu motosikletteki 45 günlük evli çift yaralandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hatay'da kameraya yansıyan kaza: Payas-Dörtyol yolunda 45 günlük evli çift yaralandı

kaza kısa özeti:

Hatay'da Payas-Dörtyol E-5 kara yolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobilin aynı yönde ilerleyen motosiklete arkadan çarpması sonucu 45 günlük evli çift yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ömer Çetinkaya ve eşi motosikletten yere düşerek savruldu; çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

kaza anı ve görüntüler:

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete arkadan çarptığı ve her iki kişinin de motosikletten düşerek savrulduğu görülüyor. Kaza sonrası çevrede kısa süreli karışıklık yaşandı.

yaralıların hastanedeki durumu:

Yaralı çift, gelen ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri, Ömer Çetinkaya'nın başından darbe aldığı ve durumunun ağır olduğunu bildirdi; eşinin tedavisiyle ilgili ayrıntılar paylaşılmadı.

Kazanın ardından, çiftin yaklaşık 45 gün önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili kayıtlar ve görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair önemli bilgiler içeriyor.

HATAY&#039;DA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 45 GÜNLÜK EVLİ ÇİFT...

HATAY'DA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ 45 GÜNLÜK EVLİ ÇİFT YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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