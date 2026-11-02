Hatay'da koku ihbarı üzerine açılan evde baba ve kızı ölü bulundu

Olay yeri ve müdahale:

Hatay'ın Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde, mahalle sakinlerinin evden gelen yoğun koku üzerine 112'yi aramasıyla ekipler bölgeye sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, içeriden gelen yoğun kokunun ardından kapısı kilitli olan müstakil evin kapısını itfaiye yardımıyla kırarak içeri girdi.

İçeride yapılan incelemede, evde yaşayan Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural (18)'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin ilk tespitlerine göre vücutlarında dıştan belirgin bir yara izine rastlanmadı. Mahallede yaşayanların ifadelerine göre baba ve kızları en son 5 gündür civarda görüldüğü bildirildi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından cenazeler, detaylı adli inceleme için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zehirlenme riskine karşı sağlık ekipleri tarafından evden ve cesetlerden örnekler alındı; kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve laboratuvar incelemeleriyle belirlenecek.

Komşuların ihbarı ve ilk bulgular:

Mahalle sakinleri, evden gelen kokunun gün içinde giderek arttığını belirterek yetkililere haber verdi. Olayı anlatan Selim Avcuman, kokunun saat 14.30-15.00 sıralarında yoğun hissedildiğini ve ihbarın bu nedenle yapıldığını söyledi. Kapı açıldıktan sonra mahalleye ve görevlilere maske dağıtıldığını, hatta itfaiye ekiplerinin taktığı maskelerin bile kokuyu tamamen engellemekte yetersiz kaldığını aktardı.

Avcuman, yapılan ilk değerlendirmelere göre baba ve kızının yaklaşık üç-dört gündür evde hayatını kaybetmiş olabileceğinin tahmin edildiğini ifade etti. Evin kiracı olduğu ve genç kızın psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu bilgisi ekiplerce edinildi.

Adli süreç ve soruşturma:

Olay yeri inceleme ekipleri ile polis, evde delil ve örnek toplama çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, alınan örneklerin toksikoloji ve diğer laboratuvar testlerine gönderileceğini, bu sonuçların ölüm nedeninin netleştirilmesinde belirleyici olacağını bildirdi. Savcılık koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, kesin tanı otopsi raporu ve laboratuvar sonuçlarının ardından açıklanacak.

Hatay'da yaşanan olay, mahalle sakinleri arasında üzüntü ve tedirginlik yarattı; yetkililer benzer durumlarda zaman kaybetmeden ihbarda bulunulmasının önemine dikkat çekti.

Koku üzerine girilen evde 5 gündür haber alınamayan baba ve 18 yaşındaki kızının cesedi bulundu