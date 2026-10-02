Hatay'da motosiklet tamircilerine kapsamlı denetim: iki motosiklete el konuldu

hatay'da denetim çalışması:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde motosiklet tamircilerine yönelik kapsamlı bir denetim uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde özellikle ruhsat ve kimlik sorgulamaları ile araç kimlik bilgilerine odaklanıldı.

uygulamanın kapsamı:

Denetimler kapsamında toplam 82 motosiklet tamircisi kontrol edildi, 229 şahıs ile 407 motosiklet üzerinde sorgulama yapıldı. İncelemeler emniyet kayıtları ve araç tescil bilgeleriyle karşılaştırılarak yürütüldü.

tespitler ve uygulanan işlemler:

Kontroller sırasında iki motosikletin şasi ve motor numaralarında silinti ve kazıntı tespit edildi. Bu kapsamda söz konusu 2 motosiklete el konuldu ve teknik inceleme için işlemler başlatıldı. Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uygulamalar sırasında tespit edilen eksiklikler ve usulsüzlüklere ilişkin gerekli idari işlemlerin yapıldığını bildirdi. Denetimlerin, motosikletlerin trafiğe uygunluğu ve suç unsuru taşımayan ticari faaliyetlerin sağlanmasına yönelik devam edeceği belirtildi.

HATAY’DA MOTOSİKLET TAMİRCİLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 82 İŞ YERİ VE 407 MOTOSİKLET KONTROL EDİLDİ.