Hatay'da öğrenci sağlığı için kantin ve yemekhane denetimleri sıklaştı

Hatay'da okullarda gıda güvenliği önlemleri yoğunlaştırıldı

2026-2027 eğitim öğretim yılı ile birlikte, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli okul kantinleri, yemekhaneler ve gıda satış noktalarında kapsamlı kontroller yapıyor.

denetim kapsamı:

Ekipler denetimlerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon koşullarını, gıda güvenilirliğine ilişkin uygulamaları, gıdaların muhafaza şartlarını ve son tüketim tarihlerini inceliyor. Satışı yapılan ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu da denetim kapsamında değerlendiriliyor.

amaç ve uygulama biçimi:

Yürütülen denetimlerin temel amacı, öğrencilerin sağlığının korunması ve okullarda güvenilir gıda arzının sağlanması olarak açıklandı. Yeni eğitim öğretim döneminde sürdürülen kontroller düzenli aralıklarla devam ettirilerek olası uygunsuzlukların erken tespiti hedefleniyor.

Denetimler, kantin ve yemekhane işletmelerinin hizmet sunduğu ortam ile satışa sunulan ürünlerin güvenliğini eş zamanlı olarak gözeterek uygulanıyor. Bu çalışmalarla okullarda güvenli ve sağlıklı beslenme ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

HATAY’DA OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELERİNDE GÜVENİLİR GIDA DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.