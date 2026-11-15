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Okul servislerinde yoğun denetim: güvenlik ve hijyen önceliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Altıeylül, Karesi ve diğer ilçelerde okul servislerini mevzuat, güvenlik ve hijyen kriterlerine göre denetliyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul servislerinde yoğun denetim: güvenlik ve hijyen önceliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi okul servislerinde kapsamlı denetim yürütüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şartlarda ulaşım hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştiriliyor.

denetimlerin kapsamı ve hedef ilçeler:

Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde Altıeylül, Karesi, Bigadiç, Susurluk, Balya, Havran, Edremit, İvrindi ve Ayvalık'ta hizmet veren servis araçları tek tek kontrol edildi. Amaç, öğrencilerin okullara güvenli ve konforlu şekilde ulaşmasını temin etmek.

kontrol edilen hususlar:

Denetimlerde mevzuata uygunluk açısından; ruhsatta belirlenen yolcu sayısı, sürücü uygunluğu, emniyet kemeri, servis aracı özel izin belgesi, klima, yangın söndürme tüpü, araç içi temizliği, rehber personel ve uyarıcı yazılar ile birlikte okul servisi yönetmeliğine uyum titizlikle incelendi.

uygulanan yaptırımlar ve devam eden çalışmalar:

İlgili mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen araçlara gerekli yaptırımlar uygulandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek eksikliklere karşı denetimlerini sürdürerek eğitim öğretim yılı boyunca okul servislerine yönelik kontrollerin devam edeceğini bildirdi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN OKUL SERVİSLERİNE KAPSAMLI DENETİM

BÜYÜKŞEHİR’DEN OKUL SERVİSLERİNE KAPSAMLI DENETİM

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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