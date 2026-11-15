Kıbrıs’ta iki devlet gerçeğinin tüm dünyaca kabul edilmesi çağrısı

yılmaz’ın lefkosa’daki tören konuşması:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin tebriklerini Kıbrıs Türk halkına iletti. Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmigeçit töreninde konuşan Yılmaz, KKTC’nin kuruluşunu Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve özgürlük mücadelesinin somut nişanesi olarak nitelendirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ilân sırasında sarf ettiği "Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başını duman almış, yürüyelim arkadaşlar" sözlerini anımsatan Yılmaz, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve Denktaş ile Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere Kıbrıs davasına katkı sunan isimleri rahmet ve şükranla yad etti.

çözüm vizyonu ve uluslararası çağrı:

Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye açısından milli bir dava olduğunu vurgulayarak geçmişte sonuç alınamayan federasyon temelli müzakere modellerine geri dönülmeyeceğini belirtti. Konuşmasında özellikle şunları ifade etti: "Ada’da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin artık tüm dünyaca kabul edilmesi gerekmektedir". Bu hakikat temelinde, kardeş devletleri ve dostları KKTC’yi tanımaya, bu ülkeyle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ettiklerini söyledi.

Yılmaz, federasyon odaklı modellerin defalarca denendiğini, Crans-Montana’daki 2017 görüşmelerinin Rum tarafının masayı terk etmesiyle sona erdiğini belirterek, artık sonuçsuz müzakere süreçlerine kapıyı kapattıklarını vurguladı. Ayrıca 2004’te Annan Planı’nın reddedilmesine rağmen Rum yönetiminin Avrupa Birliği üyesi kabul edilmesinin, adadaki dengesizliğin ve Kıbrıs Türklerinin hak mağduriyetinin temel sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

ekonomik ve altyapı iş birliği:

Yılmaz konuşmasında Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliğine ve altyapı yatırımlarına da dikkat çekti. KKTC’nin ekonomik kalkınmasının Türkiye için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirterek sağlık, ulaştırma ve enerji yatırımlarını sıraladı. Sağlık alanında açılışları yapılan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi ile Güzelyurt Devlet Hastanesi gibi eserlerden, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin yapımına ilişkin taahhütlere değindi. Ayrıca Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü’ndeki yenileme çalışmalarının ve Pamuklu Hastanesi’nin tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Kara yolu yatırımlarında KKTC Karayolu Master Planı kapsamında toplam 856 kilometre yolun trafiğe açıldığını, Girne Dağ Yolunun 19 kilometrelik hattının zorlu 6 kilometrelik kesiminin bölünmüş yol olarak tamamlandığını ve bu kesimin birkaç gün içinde trafiğe açılacağını söyledi. Yolun tamamının 2027 sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Enerji ve dijital altyapı konularına da değinerek, 10 Temmuz tarihli doğal gaz tedarikine ilişkin Mutabakat Zaptı ile Ağustos ayında imzalanan fiber optik ek protokolün KKTC’nin enerji arz güvenliği ve dijital hizmetlere erişimini güçlendireceğini kaydetti.

son mesaj ve anmalar:

Konuşmasını Kıbrıs Türk halkına güvence vererek sürdüren Yılmaz, Türkiye’nin KKTC’nin egemenliği, güvenliği ve kalkınmasına desteğinin devam edeceğini vurguladı. "Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti"nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğini, halkın özgür ve onurlu biçimde yaşamaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca hak, hukuk ve egemenlik mücadelesinde yaşamını yitiren şehitler ile kahraman Mücahitler, Mehmetçikler ve gaziler için rahmet ve şükran dileklerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, "Ada’da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin artık tüm dünyaca kabul edilmesi gerekmektedir" dedi.