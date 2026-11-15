Gece yarısı römork çarpması: genç kadın hayatını kaybetti

Seyran Köyü köprüsü altında kaza:

Bursa-Balıkesir karayolunda gece saat 00.10 civarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Olay, Seyran Köyü Köprüsü altı yakınlarında gerçekleşti.

Çarpışmanın gelişimi:

Zafer A. yönetimindeki 45 BAB 682 plakalı çekici ve bağlı 42 BFE 484 plakalı römork, köprü altından yola çıktığı sırada aynı güzergahta seyreden Murathan M. A. (25) idaresindeki 07 AGV 373 plakalı otomobilin römorkun sol köşesine çarpmasıyla kaza meydana geldi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü Murathan M. A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ergün Y. (24), Eylül S. U. (19) ve Sudenaz Yiğit (20) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti ve hepsini Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sudenaz Yiğit kurtarılamadı.

Diğer üç yaralının tedavisinin sürdüğü, kazayla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Mağdurun eğitimi:

Hayatını kaybeden Sudenaz Yiğit'in Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olduğu öğrenildi.

BURSA-BALIKESİR KARAYOLU’NDA KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI