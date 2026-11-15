Hatay’da kesinleşmiş cezası olan hükümlü polisin çalışmasıyla tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası olan T.Y.'yi yakaladı ve tutukladı.