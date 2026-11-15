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Hatay’da kesinleşmiş cezası olan hükümlü polisin çalışmasıyla tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası olan T.Y.'yi yakaladı ve tutukladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hatay’da kesinleşmiş cezası olan hükümlü polisin çalışmasıyla tutuklandı

Hatay’da kesinleşmiş cezası olan hükümlü polisin çalışmasıyla tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında T.Y.'yi gözaltına aldı.

suç ve ceza:

T.Y. hakkında, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan verilen ve kesinleşen 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmalarının, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına odaklandığı bildirildi.

HATAY’DA YAĞMA SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANARAK TUTUKLANDI.

HATAY’DA YAĞMA SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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