Hatay’da kesinleşmiş cezası olan hükümlü polisin çalışmasıyla tutuklandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında T.Y.'yi gözaltına aldı.
suç ve ceza:
T.Y. hakkında, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan verilen ve kesinleşen 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunduğu kaydedildi.
gözaltı ve adli süreç:
Gözaltına alınan T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışmalarının, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına odaklandığı bildirildi.
HATAY’DA YAĞMA SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANARAK TUTUKLANDI.
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