Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Söke'de muhtar atm'de fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Söke'de Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük, İstasyon Caddesi'ndeki atm'de fenalaşarak düşüp başını yaraladı; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Söke'de muhtar atm'de fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir atmden para çektiği sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Düşme sırasında başını yere çarpan Yörük'ün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Müdahale ve hastanedeki süreci

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Yörük'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Yörük, ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yörük yaşamını yitirdi.

Mahalledeki durum

Hüseyin Yörük'ün ani vefatı, Yeni Cami Mahallesi ve Söke genelinde büyük üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili yetkililerce yapılan müdahaleler ve hastanedeki çabalar sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

PARA ÇEKERKEN YERE DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

PARA ÇEKERKEN YERE DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya'da kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
images

Emniyet müdürü Erdem Çağlar, İnhisar'da saha incelemesiyle hizmet kalitesine oda...
images

Öğrencilere çevrimiçi güvenlik ve zorbalıkla baş etme eğitimi verildi
images

Otoyolda tavuk bacağı yüklü tırın lastik bölümünde yangın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atatürk anıtı önünde KKTC'nin 43. kuruluş yılı kutlandı

Bilecik'te belediye bahçesinden kadınların gelirine dönüşen hurma hasadı

Bilecik'te genç sosyal hizmet uzmanlarına bakanlık çalışmaları aktarıldı

Karayolları afet ve olağanüstü lojistikte İHA pistine dönüştürülüyor

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor