Söke'de muhtar atm'de fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir atmden para çektiği sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Düşme sırasında başını yere çarpan Yörük'ün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Müdahale ve hastanedeki süreci

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Yörük'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Yörük, ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yörük yaşamını yitirdi.

Mahalledeki durum

Hüseyin Yörük'ün ani vefatı, Yeni Cami Mahallesi ve Söke genelinde büyük üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili yetkililerce yapılan müdahaleler ve hastanedeki çabalar sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

PARA ÇEKERKEN YERE DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ