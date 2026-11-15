Karayolları afet ve acil lojistik için İHA ve SİHA iniş pistlerine hazırlanıyor

Ulaştırma altyapısının yeni rolü:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, karayolu ağının afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) iniş, kalkış ve konuşlanma amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi. Bakan Uraloğlu, projenin ulaşım altyapısının sadece kara trafiği için değil, acil durumlarda da kritik görev üstlenebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Deneme uygulaması ve seçilen noktalar:

İlk uygulama alanı olarak Manisa-Balıkesir karayolu belirlendi ve burada AKINCI ile Bayraktar TB2 insansız hava araçlarıyla denemeler gerçekleştirildi. Mevcut karayolu ağının uygunluğu incelenirken fiziksel standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit edildi; bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere toplam 52 potansiyel yol kesimi belirlendi.

Deneme sırasında söz konusu yolun belirli bölümleri, acil durum senaryolarına uygun iniş ve kalkış uygulamaları için ayrıldı. Bu saha denemeleri, karayolu kullanımının esnekliğini ve acil durum lojistiğinde sağlayacağı katkıyı ortaya koymak için planlandı.

Altyapı düzenlemeleri ve güvenlik önlemleri:

Uygulamaya hazırlık kapsamında yol üzerinde ve çevresinde çeşitli düzenlemeler yapıldı: yol kenarında üç ayrı noktada toplam 3 bin 600 metrekarelik park alanı oluşturuldu, hava araçlarının güvenli iniş ve kalkışını sağlamak amacıyla 5 bin 200 metre otokorkuluk söküldü ve 45 trafik işaret levhası kolayca sökülebilir hale getirildi. Ayrıca yol yüzeyi ve çevresindeki temizlik çalışmaları tamamlandı.

Güvenlik ve trafik düzenlemeleri tutanak altına alınarak ilgili valiliklerle paylaşıldı; deneme esnasında ise yol 12 Kasım tarihinde 12.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı ve ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlandı.

Uraloğlu, uygulamanın Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Manisa Valiliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Baykar iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek emeği geçen ekipleri tebrik etti.

Yetkililer, proje kapsamında belirlenen diğer yol kesimlerinin de aşamalı olarak değerlendirilip gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti; çalışmanın amacı ise vatandaşların güvenliğini ve afet anlarında lojistik etkinliği artırmak olarak açıklandı.

Karayolları İHA-SİHA pistleri olacak