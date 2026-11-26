Hatay'da örtü altı üretimi yerinde değerlendirildi

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticileri işletmelerinde ziyaret ederek üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin içeriği:

Türkmen, üreticilerle üretim süreçleri ve uygulanan yöntemler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Yapılan incelemelerde, yürütülen çalışmaların durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve üretim süreçlerinin etkinliği yerinde gözlemlendi.

Üreticilere destek mesajı:

Ziyaret sırasında Türkmen, tarımsal üretime katkı sağlayan çiftçilere yönelik beklenti ve temennilerini paylaştı; çiftçilere bereketli ve verimli bir sezon dileğinde bulundu. Yetkili, işletme ziyaretlerinin sorunların tespiti ve çözüm yollarının belirlenmesi açısından önemine vurgu yaptı.

HATAY İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN TÜRKMEN, ÖRTÜ ALTI SEBZE ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMEYİ ZİYARET ETTİ.