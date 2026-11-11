Hatay'ın ihya ve inşa süreci COP31'te anlatılacak

Hatay'ın yeniden inşa süreci COP31 programında:

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilecek "Asrın İhyası ve Yerel Yönetim İş Birlikleri Paneli", depremden etkilenen şehirlerin yeniden ihya ve inşa süreçlerini odağına alıyor. Panelde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk sahne alarak kentin yaşadığı tahribatın ardından yürütülen çalışmaları, iş birliği modellerini ve sahadan edinilen deneyimleri uluslararası bir platformda anlatacak.

Panelin odağı ve katılımcılar:

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp moderatörlüğünde gerçekleşecek oturumda; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Kahramanmaraş ve Malatya büyükşehir belediye başkanları ile Adıyaman Belediye Başkanı konuşmacı olarak yer alacak. Panel, yerel yönetimlerin birbirleriyle kurduğu dayanışma, koordinasyon mekanizmaları ve yeniden inşa süreçlerinde karşılaşılan öncelikli sorunlar ile çözüm arayışlarına odaklanacak.

Öntürk'ün vurguları ve program bilgisi:

Başkan Öntürk, panelde Hatay'ın asrın felateti olarak tanımlanan olayda en ağır yıkımı yaşayan il olduğunu belirterek; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlıklar, valilik, büyükşehir belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası iş birlikleriyle süregelen onarım ve inşa sürecinin nasıl dünyanın en büyük şantiyesine dönüştüğünü anlatacak. Oturum, 12 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Antalya EXPO Merkezi Mavi Bölge Özel Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek ve Hatay'daki ihya çalışmalarının deneyim paylaşımı ile uluslararası dikkat çekmesi hedeflenecek.

BAŞKAN MEHMET ÖNTÜRK