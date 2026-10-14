Hatay'ın tatları Kayseri'ye taşındı: lezzet ve gelenek buluşması

Hatay lezzetleri Kayseri'de kapılarını açtı:

FlyTürk Organizasyon ile Elitfest ortaklığında düzenlenen Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali, Kayseri'de ziyaretçilerini karşılamaya başladı. Etkinlik, 13-18 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde açık olacak ve hem yöresel tatlar hem de tekstil ürünleri sunacak.

Festivalde sunulan lezzet ve ürünler:

Toplamda 150 firma'nın yer aldığı festivalde Hatay mutfağının öne çıkan örnekleri ziyaretçilere ulaştırılıyor. Standlarda kebap, içli köfte, biberli ekmek, künefe ve zengin baharat çeşitleri bulunuyor; ayrıca şırdan ve mumbar gibi özgün lezzetler de sunuluyor. Giyim bölümünde ise yetişkin ve çocuk kıyafetleri, züccaciye ve indirimli alışveriş imkânları yer alıyor.

sıra gecesi ve kültürel etkinlikler:

Festival kapsamında Hatay'dan gelen ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel sıra gecesi etkinlikleri de dikkat çekiyor. Etkinliklerde 31 davul ve zurna eşliğinde yapılan gösteriler ziyaretçilere canlı bir kültür deneyimi sunuyor ve fuar alanına renk katıyor.

FlyTürk Organizasyon sorumlusu Yasin Kaan Şahiner, Kayseri halkına Hatay kültürünü tanıtmak için geldiklerini, fuarda hem yöresel yemekleri hem de tekstil ürünlerini sergilediklerini belirtti. Şahiner, ön planda kebap, içli köfte ve biberli ekmeğin olduğunu, ayrıca şırdan ve mumbar gibi yemeklerin de mevcut olduğunu aktardı. Kayseri'nin kendileri için merak uyandırdığını, Kayseri mutfağından yağlama, mantı, pastırma ve sucuk gibi tatları deneyimlemekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Elitfest koordinatörü Özge Tütüncüoğlu ise fuarın Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımla gerçekleştiğini, sabah 11.00'de açılıp akşam 22.00'ye kadar ziyaretçileri ağırladıklarını ve 18 Ekim Pazar gecesine dek Kayseri'de olacaklarını belirtti. Tütüncüoğlu, indirimli alışveriş ve geniş ürün yelpazesiyle tüm Kayserilileri festivale davet etti.

Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali, 18 Ekim Pazar gününe kadar her gün saat 11.00-22.00 arasında ziyaretçilere açık olacak ve bölgesel mutfak ile kültürel zenginlikleri Kayseri'yle buluşturmaya devam edecek.

FLYTÜRK ORGANİZASYON VE ELİTFEST İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN HATAY YÖRESEL LEZZETLER VE GİYİM FESTİVALİ, KAYSERİ’DE ZİYARETÇİLERİNE KAPILARINI AÇTI.