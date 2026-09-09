Hathazari eğitiminde patlama: Type 59 tankı iki askerin ölümüne yol açtı

Olayın ayrıntıları:

Bangladeş’in Chittagong şehrinde, Hathazari Atış Sahasında yürütülen atış eğitimi sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması meydana geldi. Olay sonucu iki asker hayatını kaybetti, bir asker ise ağır yaralandı.

Acil müdahale ve sevk:

Bangladeş Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yaralı subayın tedavi amacıyla hava yoluyla başkent Dakka'ya sevk edildiği bildirildi. Olay yerinde ilk müdahalelerin yapıldığı, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği belirtildi.

Soruşturma süreci:

Ordunun açıklamasına göre, patlamanın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Şu aşamada olayın kesin nedeni açıklanmadı ve soruşturma sonuçlandıkça resmi bilgi paylaşılacağı duyuruldu.

Bangladeş’in Chittagong şehrinde askeri tatbikat sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybederken, bir asker ağır yaralandı.