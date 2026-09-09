Dolar 48,4723 +0,04%
Euro 56,4880 +0,28%
Bist 14.624,79 +1,52%
Altın Gram 6.967,38 +0,72%
EUR/USD 1,1648 +0,16%
Brent Petrol 101,03 +3,18%
--°

Hathazari eğitiminde patlama: Type 59 tankı iki askerin ölümüne yol açtı

Chittagong'daki Hathazari atış sahasında Type 59 tankının patlaması sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, bir asker ağır yaralandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Hathazari eğitiminde patlama: Type 59 tankı iki askerin ölümüne yol açtı

Olayın ayrıntıları:

Bangladeş’in Chittagong şehrinde, Hathazari Atış Sahasında yürütülen atış eğitimi sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması meydana geldi. Olay sonucu iki asker hayatını kaybetti, bir asker ise ağır yaralandı.

Acil müdahale ve sevk:

Bangladeş Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yaralı subayın tedavi amacıyla hava yoluyla başkent Dakka'ya sevk edildiği bildirildi. Olay yerinde ilk müdahalelerin yapıldığı, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği belirtildi.

Soruşturma süreci:

Ordunun açıklamasına göre, patlamanın nedeninin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Şu aşamada olayın kesin nedeni açıklanmadı ve soruşturma sonuçlandıkça resmi bilgi paylaşılacağı duyuruldu.

Bangladeş’in Chittagong şehrinde askeri tatbikat sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması...

Bangladeş’in Chittagong şehrinde askeri tatbikat sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybederken, bir asker ağır yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büvetli'de kaybolan Suat Balkaya için 69 kişilik arama sürüyor
images

Yazıkent'te çarpışma ve yoldan çıkma: bir kişi yaralandı
images

Alkollü sürücünün kaldırımdan seken otomobili millet bahçesine girdi
images

Okul bitişiğindeki yangın panik yarattı, öğretmenler ve ekipler birlikte müdahal...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taşköprü sarımsağı için ortak yol haritası çizildi

Araban tarımının temsilcileri kaymakam Ceylan’ı ziyaret etti

Yazıkent'te çarpışma ve yoldan çıkma: bir kişi yaralandı

Alkollü sürücünün kaldırımdan seken otomobili millet bahçesine girdi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali