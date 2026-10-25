Manidar Odunpazarı'nda müzikle buluşturdu

Manidar yunus emre kültür ve sanat merkezi'nde sahne aldı:

Manidar grubu, Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sanat Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki sanatçıların bir araya gelmesiyle kurulan topluluk olarak Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir konser verdi. Etkinlik, katılımcılara hem tanıdık hem de sürpriz ezgiler sunarak akustik ve topluluk performansının sıcaklığını ön plana çıkardı.

Müzikseverlerin yoğun ilgisi:

Konser salonu dolup taşarken izleyiciler seslendirilen parçalarla eşlik etti, zaman zaman coşkulu alkışlar ve ortak söyleyişlerle gecenin atmosferi güçlendi. Farklı ezgilerin bir araya geldiği program, dinleyicilerle sanatçılar arasında gözle görülür bir bağ kurulmasını sağladı; dinleyiciler konser boyunca keyifli ve duygusal anlar yaşadı.

Belediye temsili ve sanatın değeri:

Konseri Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Yeşildal de izledi. Konserin sonunda sahneye çıkarak kısa bir konuşma yapan Yeşildal, sanatçılara ve katılanlara teşekkür etti; Manidar grubunun belediye bünyesindeki sanatçılar tarafından kurulmasının önemine dikkat çekerek, Odunpazarı Belediyesi olarak kültür ve sanat çalışmalarının kent yaşamına değer kattığını vurguladı. Yeşildal, etkinliklerin artarak süreceğini bildirerek sanatçılara emekleri için kutlama iletti.

Toplumsal etki ve sürdürülebilir kültür çalışmaları:

Manidar konseri, Odunpazarı'nda kültür ve sanatın toplumun farklı kesimlerine ulaşmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Belediyenin sanatçıları destekleyen yaklaşımı ve düzenli etkinlikleri, kent içinde ortak duygular ve paylaşımlar yaratırken yerel yaşamı zenginleştirmeye devam ediyor. Yoğun katılımla gerçekleşen bu tür etkinlikler, yerel kültür programlarının sürdürülebilirliğinin ve halkla kurulan ilişkinin göstergesi oldu.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ SANATÇILAR TARAFINDAN KURULAN MANİDAR GRUBU, YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE VERDİĞİ KONSERLE MÜZİKSEVERLERE UNUTULMAZ BİR AKŞAM YAŞATTI.