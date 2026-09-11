Havadan ve karadan müdahaleyle Killik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Killik mevkiindeki ormanlık alanda saat 16.15 sıralarında yangın başladı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları tamamlanmasının ardından bölgede soğutma faaliyetleri başlatıldı.

Müdahale ve araç sayıları:

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 6 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 1 çok fonksiyonlu itfaiye aracı katıldı. Toplam 85 personel görev alırken, AFAD tarafından da 1 arama kurtarma ekibi ve 3 personel bölgeye sevk edildi.

Yangının etkisi ve görüntüler:

Yetkililer, yangında yaklaşık 50 dönümlük alanın zarar gördüğünü belirledi. Alevlerin ardından bölgedeki tahribat dron ile görüntülendi; görüntülerde yangının etkilediği alanın büyük ölçüde siyaha büründüğü görüldü. Ekipler, olası yeni alevlenmelere karşı soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

YANAN ALAN