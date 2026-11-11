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havza'da 195 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

Havza'da düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından 195 bin adet sentetik ecza ele geçirildi; Samsun'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:26

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

havza'da 195 bin sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltında

Samsun'da narkotik operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Havza ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, iki şüphelinin bulunduğu araçlarda toplam 195 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin Havza'daki çalışmasında araçlarda arama yapıldığı ve ele geçirilen hapların sentetik ecza olduğu bildirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülerek işlemlerine başlandı.

soruşturma ve sonraki süreç:

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, ele geçirilen maddelerle ilgili analiz ve incelemeler sürüyor. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma devam ediyor.

YAPILAN ARAMALARDA 195 BİN ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

YAPILAN ARAMALARDA 195 BİN ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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