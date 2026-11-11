Gebze kavşağında tehlikeli hamle: servis kırmızıda ters şeride girdi

Olayın görüntüleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kayda geçen görüntülerde, bir servis sürücüsünün kırmızı ışığı beklemek yerine ters şeride girerek trafiği tehlikeye attığı görülüyor. Olay, ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı.

Kırmızı ışık ihlali ve ters şerit kullanımı

Görüntülerde servis şoförünün kırmızı ışıkta beklemek yerine karşı şeride yöneldiği, ışığın yeşile döndüğü anda yola tehlikeli biçimde çıktığı anlar kayda geçti. Sürücünün bu hareketi hem kendi hem de trafikteki diğer kişilerin can ve mal güvenliğini riske attı.

Motosikletlinin son anda kurtuluşu

Servis aracının ters şeritten geçiş yaptığı sırada aynı şeritte ilerleyen bir motosikletli son anda tehlikeden kaçtı. Kamera kayıtları, ışığın kırmızıdan yeşile dönüşü, servis aracının ters şeritten dahil oluşu, motosikletlinin son anda kurtuluşu ve servis şoförünün normal şeride dönme anlarını saniye saniye gösteriyor.

Kayda yansıyan bu görüntüler, kavşaklarda kurallara uymanın ve bekleme gerekliliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEMEK YERİNE TERS ŞERİDE GİREN SERVİS SÜRÜCÜSÜ, TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI. O ANLAR IŞIKTA BEKLEYEN BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI.