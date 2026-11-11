Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı: Aliağa patlamasında hayatını kaybeden Fatih Işık toprağa verildi

Cenaze töreni ayrıntıları:

İzmir’deki patlamada hayatını kaybeden Fatih Işık için Kırıkkale’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İzmir’deki hastanede işlemleri tamamlanan Fatih Işık'ın cenazesi ailesine teslim edilerek memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan 44 yaşındaki Fatih Işık için Gündoğdu Mahallesi’ndeki Döndü Kadın Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze bir törenle alınarak defin işlemleri için Yuva Mezarlığı'na götürüldü.

Törene katılanlar ve protokol:

Cenaze törenine Işık’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra il protokolünden isimler de katıldı. Törene; Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ile çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Resmi makam temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen tören sonrası Fatih Işık'ın cenazesi Yuva Mezarlığında toprağa verildi. Tören boyunca aile yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi ve yoğun katılım dikkat çekti.

İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDEKİ DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 44 YAŞINDAKİ FATİH IŞIK, MEMLEKETİ KIRIKKALE'DE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI