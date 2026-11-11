Edirne'de sis Selimiye Camii'ni örtü gibi sardı, görüş 50 metreye düştü

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentin büyük bir bölümünü kapladı. Özellikle tarihi Selimiye Camii ve çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle kent genelinde görüş mesafesi belirli noktalarda ciddi ölçüde azaldı. Sabah ışıklarıyla birlikte yavaş yavaş çöken sis, sokakları ve anıtları örtürken günlük yaşamı da etkiledi.

tarihi yapıların görünürlüğü:

Selimiye Camii ve çevresi sis tabakası altında adeta silik bir siluet halinde kaldı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar gerileyerek tarihi yapıların detaylarının seçilmesini güçleştirdi. Bu görünmezlik, ziyaretçilerin ve fotoğraf çekenlerin hareketlerini kısıtladı, yapının mimari hatları ancak zaman zaman seçilebildi.

trafikte alınan önlemler:

Sisli hava koşulları trafikte de aksamaya yol açtı; sürücüler görüş zorluğu nedeniyle tedbirli ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri kavşaklar ve işlek caddelerde görev yaparak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve trafik akışını denetledi. Hava sıcaklığının 14 derece olarak ölçüldüğü kentte, trafik ışıklarında karşıya geçmek isteyen vatandaşlar da sis nedeniyle zaman zaman güçlük yaşadı. Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

Edirne’de yoğun sis: Selimiye Camii sis altında kaldı