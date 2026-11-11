Çanakkale'de jandarmanın huzur uygulaması 22 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı

uygulamanın kapsamı:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 2-9 Kasım tarihlerinde kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonlar hafta boyunca 12 ilçede, 317 tim ve 1.684 personel ile sürdürüldü.

Denetimler çerçevesinde 348 umuma açık işletme, 161 metruk bina, 132 park ve bahçe, 172 günübirlik konaklama tesisi ile 105 otel ve pansiyon kontrol edildi. Yapılan kimlik sorgulamalarında 9.835 şahıs, araç denetimlerinde ise 3.782 araç sorgulandı; aranan 12 araç trafikten men edildi.

jandarma ekiplerinin operasyonel çalışmaları:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerin yürüttüğü nitelikli takipler sonucunda bir dizi arama ve yakalama gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular üzerinden yapılan operasyonlarla farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüpheliler tespit edildi ve yakalandı.

yakalanan şüpheliler ve tutuklamalar:

Operasyonlarda; kan gütme saikiyle öldürmek suçundan müebbet hapis cezası bulunan 1 kişi, taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Aynı dönemde ayrıca bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 12 gün, yol kesmek suretiyle yağma suçundan 4 yıl 2 ay, hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay ve hırsızlık suçundan 910 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler de yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle ilgili suçlardan 17 yıl 6 ay, vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve yasadışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan 3 şüpheli (her birinin cezası 3 yıl 1 ay 15 gün) yakalanan diğer şahıslar arasında yer aldı.

Toplamda çeşitli suçlardan aranan 149 kişi yakalanırken, bu şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Uygulamanın, bölgedeki asayiş ve güvenlik algısına katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.