Bayburt’ta toprakla buluşan bin fidan gelecek nesillere miras bıraktı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" etkinliği Bayburt'ta Baberti Külliyesi alanında gerçekleşti. Etkinlikte bin fidan toprakla buluşturuldu; kent genelinde ise yıl boyunca toplam 185 bin fidan dikildi.

etkinlik ve katılımcılar:

Protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda fidanlar dikildi ve can suyu verildi. Törene katılanlar, uygulamalı ağaç dikimiyle hem sembolik hem de somut katkı sağladı. Etkinlikte sağlanan ortak katılım, yerel dayanışmanın ve çevre bilincinin somut bir göstergesi oldu.

çalışmaların kapsamı ve vurgulanan mesaj:

Bayburt Orman İşletme İl Müdürü Hasan Bacıoğlu, il genelindeki ağaçlandırma çalışmalarının kentin yeşil dokusuna katkı sağladığını belirtti. Bacıoğlu, Diktiğimiz her fidan yalnızca geleceğe bırakılan bir ağaç değil, aynı zamanda çocuklarımıza daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir yaşam ve daha yaşanabilir bir dünya bırakma çabamızın ifadesidir. Hep birlikte toprakla buluşturacağımız fidanların kök salarak büyümesini, geleceğimize nefes, dünyamıza barış ve gelecek nesillerimize umut olmasını temenni ediyorum dedi.

Vali Mustafa Eldivan ise kentin doğal güzelliklerinin korunması ve yeşil alanların artırılması için ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti. Her vatandaşımızın imkanları ölçüsünde bahçesine bir fidan, tarlasına bir ağaç dikmesi, çevremizin korunmasına ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasına önemli katkı sağlayacaktır diye konuştu.

Eldivan, vatandaşları uygun alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeye ve mevcut yeşil alanları korumaya davet etti. Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklıya teşekkür edildi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından dikilen fidanlara can suyu verildi; etkinlik, hem sembolik hem de uygulamalı adımlarla çevreye yatırım yapma hedefinin altını çizdi.

BAYBURT’TA 'GELECEĞE NEFES' İÇİN FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU