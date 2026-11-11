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Merkezefendi Tarihi Fırını'nda simide coğrafi işaret mührü

İstanbul simidinin coğrafi tescilinin ardından ilk üretici belgesi Merkezefendi Tarihi Fırını'na verildi; üretim geleneksel yöntemlerle belirlendi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Merkezefendi Tarihi Fırını'nda simide coğrafi işaret mührü

Merkezefendi Tarihi Fırını'na tescil belgesi

Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip İstanbul simidi için yürütülen coğrafi işaret çalışmasının ardından, ilk üretici belgesi Merkezefendi Tarihi Fırını'na verildi. Belge, İstanbul Ticaret Borsası tarafından yapılan denetimler sonucu Merkezefendi Tarihi Fırını'na takdim edildi; başvuru ise işletmeyi yeniden kente kazandıran Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapıldı.

Tören ve canlandırma:

Tören, fırında düzenlenen bir belge takdimi ile gerçekleşti; programa İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Etkinlik öncesinde geleneksel kıyafetli katılımcılarla simit yapım gösterisi sergilenerek, İstanbul simidi'nin geçmişten günümüze uzanan üretim aşamaları ve denetim mekanizması canlandırıldı.

Süreç, standartlar ve sorumluluk:

Törende konuşan Vali Davut Gül, sürecin İstanbul Ticaret Borsası'nın girişimiyle başladığını, Türk Patent Enstitüsü aşamasından sonra simidin standartlarının yazılı hale getirildiğini aktardı. Gül, simidin hangi unlardan yapıldığı, ne kadar pişirildiği, üzerindeki susam miktarı ve hangi koşullarda satılacağı gibi ayrıntıların nizami olarak belirlendiğini vurguladı ve belgenin ardından üretimin bu standartlara uygun işletmelerde devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Geleneksel üretim vurgusu:

Ömer Arısoy ise Merkezefendi Tarihi Fırını'nda üretimin ata tohumlarından elde edilen buğday ve 130 yıllık ekşi maya kullanılarak, hiçbir katkı maddesi eklenmeden yapıldığını belirtti. Arısoy, fırının aynı zamanda ev hanımlarına sertifikalı geleneksel ekmek üretimi eğitimi verdiğini, simidin ise başından beri üzerinde durdukları bir ürün olduğunu kaydetti. Sertifikanın işletim sorumluluğunu artırdığını, çalışanlar ve kent için gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

Bu adım, İstanbul'un simit geleneğinin coğrafi işaretle korunması ve standardizasyonu yönünde somut bir uygulama olarak değerlendiriliyor; Merkezefendi Tarihi Fırını bundan sonra coğrafi işaretli İstanbul simidi üretme hakkına sahip ilk işletme olarak kayıtlara geçti.

İstanbul simidinin ilk coğrafi işaretli üreticisi Merkezefendi Tarihi Fırını oldu

İstanbul simidinin ilk coğrafi işaretli üreticisi Merkezefendi Tarihi Fırını oldu

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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