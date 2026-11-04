Havza'da 2,5 ton kaçak midye ele geçirildi ve denize geri bırakıldı

Olayın ayrıntıları:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak su ürünleri sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürürken Havza ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde, araçta toplam 200 çuval içinde 2,5 ton kum şırlanı (midye) olduğu belirlendi.

ele geçirilen miktar ve taşıma koşulları:

Araca yerleştirilmiş çuvallar içinde bulunan midyelerin yasa dışı taşındığı tespit edildi. Ekipler, söz konusu ürünlere el koyarak, taşıma ve muhafaza koşullarının deniz ekosistemine zarar verme riski taşıdığını not etti.

midyelerin akıbeti ve yasal işlem:

El konulan midyeler, doğal yaşam alanları olan denize yeniden bırakıldı. Olayla ilgili olarak 1 şahsa, Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde 47 bin 397 TL idari para cezası uygulandı.

denetimlerin devamı ve uyarı:

Emniyet yetkilileri, deniz ekosisteminin korunması ve kaçak su ürünleri sevkiyatının önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, benzer ihlallerin önlenmesi için vatandaşlara ve sektör paydaşlarına yasalara riayet çağrısında bulundu.

ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, KAÇAK OLARAK TAŞINDIĞI BELİRLENEN 2,5 TON KUM ŞIRLANI (MİDYE) ELE GEÇİRİLDİ