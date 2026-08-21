Hayrabolu-malkara yolunda motosiklet kazası: sürücü hayatını kaybetti

Hayrabolu-malkara yolunda motosiklet kazası

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi ve sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Arif A.'nın kullandığı motosiklet Hayrabolu-Malkara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve süreç:

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından resmî soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin incelemeye ve delil toplama çalışmalarına devam ediyor.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ.