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Oyuncaklarla zaman köprüsü: Anadolu Oyuncak Müzesi'nde kuşaklar buluşuyor

Dokumapark'taki Anadolu Oyuncak Müzesi, 15 salonda yaklaşık 15 bin oyuncak ve atölyelerle çocuklara keşif, yetişkinlere nostalji sunuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Oyuncaklarla zaman köprüsü: Anadolu Oyuncak Müzesi'nde kuşaklar buluşuyor

Anadolu Oyuncak Müzesi'nde kuşaklar arası buluşma:

Kepez Belediyesi bünyesinde Dokumapark'ta hizmet veren Anadolu Oyuncak Müzesi, çocuklar ile yetişkinlerin ortak uğrak noktası haline geldi. Haftasonları artan ziyaretçi yoğunluğu, müzenin aileler için hem eğlenceli hem de duygusal bir deneyim sunduğunu gösteriyor. Ziyaretçiler burada sadece objeleri görmekle kalmıyor; geçmişle bugün arasında kişisel bir bağ kuruyor.

Zengin koleksiyon ve temalar:

Müzede 15 farklı temaya sahip 15 salonda sergilenen yaklaşık 15 bin oyuncak bulunuyor. Kara tahtalı okul sınıfından masal odasına, esnaf sokağından Kaleiçi Sokağı'na, arabalardan bebeklere kadar uzanan çeşitlilik, farklı kuşakların oyun kültürünü yan yana getiriyor. Bu düzenleme, çocukların geçmiş dönemlerin oyuncak ve yaşam pratiklerini somut biçimde tanımasına; yetişkinlerin ise çocukluk hatıralarını tazelemesine olanak sağlıyor.

Atölyelerle öğrenme ve paylaşma:

Müze gezileri, düzenlenen atölye çalışmalarıyla daha da anlam kazanıyor. Atölyelerde bir araya gelen çocuklar, üretme sürecinde el-göz koordinasyonu, yaratıcı beceriler ve sosyal iletişim yeteneklerini geliştiriyor. Küçük gruplar halinde yapılan çalışmalar, paylaşma ve birlikte üretme pratiğini güçlendirirken, müze ziyaretini daha verimli ve eğlenceli kılıyor. Böylece Anadolu Oyuncak Müzesi, sergilediği koleksiyon kadar sunduğu eğitimsel deneyimle de ailelere hitap ediyor.

KEPEZ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ANADOLU OYUNCAK MÜZESİ’NDE ÇOCUKLAR ANNE VE BABALARININ...

KEPEZ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN ANADOLU OYUNCAK MÜZESİ’NDE ÇOCUKLAR ANNE VE BABALARININ ÇOCUKLUK YILLARINDA OYNADIĞI OYUNCAKLARI KEŞFEDERKEN, YETİŞKİNLER İSE GEÇMİŞE YOLCULUK YAPARAK ÇOCUKLUK ANILARINI TAZELİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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