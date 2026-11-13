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Hastane personeline uygulamalı yangın eğitimiyle müdahale yetkinliği kazandırıldı

Babaeski Devlet Hastanesi personeline itfaiye ekipleri tarafından verilen iki günlük uygulamalı yangın eğitimi tamamlandı; personel müdahale becerilerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hastane personeline uygulamalı yangın eğitimiyle müdahale yetkinliği kazandırıldı

Hastane personeline uygulamalı yangın eğitimiyle müdahale yetkinliği kazandırıldı

Babaeski Devlet Hastanesi personeline yönelik olarak düzenlenen yangın söndürme eğitimi iki gün süren programla başarıyla tamamlandı. Etkinlik, personelin yangın anında yapması gerekenler konusunda bilinçlenmesini ve pratik müdahale becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

Eğitimin içeriği ve uygulamaları:

Eğitimi veren Babaeski Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından önce teorik bilgilendirme yapıldı; muhtemel yangın riskleri, alınması gereken önlemler ve acil durum prosedürleri anlatıldı. Teorik oturumların ardından hastane bahçesinde gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarda, personele yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı adım adım gösterildi.

Uygulamalı bölümde, oluşturulan kontrollü yangın senaryosuna müdahale etme fırsatı bulan çalışanlar öğrendiklerini sahada uyguladı. Bu pratik çalışmalar, ekiplerin ekipman kullanımını pekiştirmesine ve müdahale sürecindeki iletişimi düzenlemesine katkı sağladı.

Sonuç ve teşekkür:

İki gün süren eğitim programı boyunca hedeflenen bilinç ve beceri artışının sağlandığı bildirildi. Hastane yönetimi, eğitime katkı sağlayan Babaeski Belediyesi İtfaiye ekiplerine ve katılım gösteren personele teşekkür etti. Eğitimle birlikte sağlık çalışanlarının olası yangın vakalarına karşı daha hazırlıklı ve etkin müdahale edebilecek düzeye gelmesi amaçlanıyor.

BABAESKİ DEVLET HASTANESİ PERSONELİNE UYGULAMALI YANGIN EĞİTİMİ

BABAESKİ DEVLET HASTANESİ PERSONELİNE UYGULAMALI YANGIN EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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