Roman çocuklara kampüs kapılarını Mersin Üniversitesi açtı

program bilgileri:

Mersin Valiliği himayesinde düzenlenen Roman Çocukların Üniversite Kampüsüyle Tanışma Programı, Mersin Üniversitesi, Mersin Üniversitesi Spor Kulübü ve Mersin Romanlar ve Müzisyenler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Vadi Sosyal Tesislerinde yapıldı ve programa Vali Yardımcısı İrfan Demiröz katıldı.

katılımcılar ve tören:

Programa Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar ile İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de iştirak etti. Organizasyon, kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu bir açılışla başladı ve katılımcıların karşılanmasıyla devam etti.

çocukların kampüs deneyimi:

Etkinlik kapsamında Roman çocuklar kampüs yaşamını yerinde görme fırsatı buldu; spor aktiviteleri ve oyunlarla vakit geçirildi. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi ve etkinlik, çocukların mutluluklarının yüzlerine yansıdığı toplu hatıra fotoğrafıyla sonlandırıldı.

beklenen etkiler:

Bu tür tanıtım programları, üniversite ortamını erken yaşta tanımanın öğrencilerin yükseköğretime yönelik farkındalığını artırabileceği düşüncesiyle planlandı. Organizasyon, erişilebilirlik ve sosyal katılım mesajını güçlendirirken, katılımcı çocukların üniversiteye dair olumlu izlenimler edinmesi hedeflendi.

MERSİN’DE ROMAN ÇOCUKLAR, DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜNÜ ZİYARET EDEREK ÜNİVERSİTE ORTAMINI YAKINDAN TANIDI.