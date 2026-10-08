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Hayrı bulmak artık kolay: şehrinizdeki tüm ikramlar tek platformda

Denizlili girişimcinin kurduğu Hayra gel, 81 ilde lokma, pilav, aşure ve diğer hayır ikramlarını tek noktadan takip etmeyi sağlıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hayrı bulmak artık kolay: şehrinizdeki tüm ikramlar tek platformda

hayra gel platformu:

Denizlili girişimcinin hayata geçirdiği Hayra gel platformu, şehirlerde düzenlenen hayır etkinliklerini tek bir çatıda topluyor. hayragel.com adresinden erişilebilen sistem, 81 ilde lokma, pilav, aşure, yemek, çorba, pişi ve helva gibi ikramların tarih, saat ve mekan bilgilerini kullanıcılarla paylaşıyor.

nasıl çalışıyor:

İlk etapta işletmeler platforma kayıt olup ilan yayınlıyor. İlanlarda gün ve saat belirtiliyor; böylece vatandaşlar hangi hayrın nerede ve kaç kişiye yapıldığını görebiliyor. Bireyler ise kullanıcı girişi yaparak kendi hayır duyurularını paylaşabiliyor.

işletmeler ve kullanıcılar için imkanlar:

Platform, işletmelere ücretsiz firma kaydı ve reklam imkanı sunuyor. Askıda yemek, askıda ekmek gibi toplum yararına bildirimler de kolaylıkla yapılabiliyor. Görsellerle desteklenen ilanlar sayesinde lokma, pilav, aşure ve diğer ikramlara tek elden ulaşmak mümkün.

Kadın girişimci Tuba Kaya, platformun hayata geçiş sürecini şu sözlerle anlattı: Sosyal medya platformlarında hayır faaliyetlerinin yayınladığı bir dönemde hepsini bir çatı altında toplamayı istedim. Hayatımız artık iletişim çağı. Bu platform sayesinde işletmeler reklamlarını yapma imkanı da bulacak. www.hayragel.com/ platform adresine giren vatandaşlar 81 ildeki lokma, pilav, aşure ve diğer hayır ikramlarına vatandaşlar tek elden ulaşma imkanı yakalayacaklar. Herkesi Hayra bekliyoruz

Kolay ulaşılırlık ve anlaşılabilirlik ön planda tutulan platform, şehrine dair ne ararsan parmağının ucunda olması hedefiyle yerel dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

GÜNLÜK SOSYAL HAYATIMIZDA YAŞADIĞIMIZ ŞEHİRLERDE YAPILAN HAYIRLARIN TEK BİR ÇATI ALTINDA...

GÜNLÜK SOSYAL HAYATIMIZDA YAŞADIĞIMIZ ŞEHİRLERDE YAPILAN HAYIRLARIN TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANDIĞI "HAYRA GEL" İSİMLİ PLATFORM YAYIN HAYATINA BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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