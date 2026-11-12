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Hazırlık ve hız: Noksel ilkokulu'nda 850 öğrenci kısa sürede tahliyeyi öğrendi

Sakarya'nın Hendek'teki Noksel İlkokulu'nda düzenlenen tatbikatta 850 öğrenci, sirenle kısa sürede güvenli alana tahliye edildi ve ilk yardım uygulandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hazırlık ve hız: Noksel ilkokulu'nda 850 öğrenci kısa sürede tahliyeyi öğrendi

Hazırlık ve hız: Noksel ilkokulu'nda 850 öğrenci kısa sürede tahliyeyi öğrendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Noksel İlkokulunda deprem ve yangın senaryolarına yönelik gerçekleştirilen tatbikat, okulun usulüne uygun tahliye ve ilk yardım hazırlığını test etti. Sirenlerin çalmasıyla başlayan uygulamada toplam 850 öğrenci, düzenli ve kontrollü biçimde okul binasından çıkarılarak okul bahçesindeki güvenli alanlara yönlendirildi.

katılımcılar ve tatbikatın amacı:

Eğitim ve bilinçlendirme hedefiyle düzenlenen çalışmaya; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG), UMKE, itfaiye, AFAD, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ve Türk Kızılay Hendek Şubesi ekipleri katıldı. Tatbikatta ayrıca 40 öğretmen ve 8 personel görev aldı; amaç, afet anında uygulanması gereken doğru davranışları hem öğretmenlere hem de öğrencilere uygulamalı olarak göstermektir.

uygulama detayları ve gözlemler:

Siren duyulur duyulmaz öğrenciler önce sıralarının altında güvenli oturuş pozisyonuna geçti, ardından öğretmen gözetiminde düzenli şekilde binadan çıkarıldı. Bazı öğrenciler tatbikat kapsamında yaralı olarak sınıflandırıldı ve ekipler tarafından omuz veya sedyelerle dışarıya taşındı. Ekipler tahliye sonrası öğrencilere ilk yardım ve tahliye uygulamaları hakkında pratik eğitim verdi.

Tatbikat sırasında öğrencilerin heyecanlı anları kameralara yansırken, uygulamanın disiplinli ve hızlı ilerlemesi dikkat çekti. Okul yönetimi ve katılımcı ekipler, düzenli tatbikatların afet bilinci ve müdahale becerilerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığı değerlendirmesini paylaştı.

Okul bahçesinde sirenler çaldı, 850 öğrenci saniyeler içinde tahliye edildi

Okul bahçesinde sirenler çaldı, 850 öğrenci saniyeler içinde tahliye edildi

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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