Okul bahçesinde sirenlerle 850 öğrenci hızlı ve düzenli şekilde tahliye edildi

Okul tatbikatında kısa sürede tahliye gerçekleştirildi:

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Noksel İlkokulunda gerçekleştirilen deprem tahliye ve yangın tatbikatında, sirenlerin çalmasıyla hareketlenen organizasyonun amacı afet ve acil durumlarda doğru davranışların pekiştirilmesiydi. Uygulamada 850 öğrenci, öğretmen ve okul personeli kısa sürede okul bahçesine yönlendirildi ve güvenli bölgeye taşındı.

Tatbikatın işleyişi ve uygulamalar:

Tatbikat, sirenlerin çalmasıyla başladı. Öğrenciler önce masalarının altında güvenli oturuş pozisyonuna geçti, ardından öğretmenlerin yönlendirmesiyle sınıfları hızlı ve düzenli şekilde terketti. Bazı öğrenciler senaryo gereği 'yaralı' olarak sınıflandırıldı ve ekipler tarafından omuz ve sedye ile dışarı taşındı. Etkinlik sırasında öğrencilere tahliye prosedürleri ve temel ilk yardım uygulamalarının gösterilmesi öncelikli hedef olarak uygulandı.

Katılan kurumlar ve eğitim içeriği:

Tatbikatta Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG), UMKE, itfaiye, AFAD, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ve Türk Kızılay Hendek Şubesi ekipleri yer aldı. Çalışmaya 40 öğretmen ve 8 personel de katılarak, ekiplerin yönlendirmesiyle uygulamalı eğitimler verildi ve tatbikat sırasında güvenlik prosedürleri pratik olarak gösterildi.

Gerçekleştirilen uygulama, öğrencilerin acil durumlara yönelik bilinçlendirilmesi açısından planlı ve düzenli bir çalışma örneği sundu. Eğitim sırasında yaşanan heyecanlı anlar kameraya yansırken, görevli ekiplerin koordinasyonu ve uygulamalı eğitimlerin verilişi tatbikatın amaçlarına uygun şekilde tamamlandığını gösterdi.

SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDEKİ NOKSEL İLKOKULU'NDA, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA YÖNELİK DEPREM TAHLİYE VE YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.