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Akdeniz'de kadınlar mahalle evinde protez tırnakla meslek öğreniyor

Çay Mahallesi Kültür Evi'nde düzenlenen ücretsiz protez tırnak ve nail art kursları, Akdeniz'de kadınların mesleki eğitim ve istihdamını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Akdeniz'de kadınlar mahalle evinde protez tırnakla meslek öğreniyor

kurslara yoğun ilgi:

Mersin’in Akdeniz ilçesinde, kadınların ekonomik hayata daha aktif katılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen meslek kurslarına ilgi artıyor. Çay Mahallesi Kültür Evi'nde açılan ücretsiz protez tırnak ve nail art kursu, mahalleli kadınların yoğun katılım gösterdiği eğitim fırsatlarından biri oldu. Kurslar, kadınların meslek sahibi olmalarına ve gelir elde etmelerine destek vermeyi amaçlıyor.

eğitim içeriği ve uygulama:

Kurslarda uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı dersler yapılıyor. Eğitim programında tırnak anatomisi, hijyen kuralları, jel sistem protez tırnak uygulamaları, kalıcı oje ve tırnak süsleme teknikleri bulunuyor. Kursiyerler, öğrendiklerini birbirleri üzerinde uygulayarak mesleğin inceliklerini pratikte öğreniyor.

kadınlar için fırsat ve beklentiler:

Kursa katılanlar, mahallelerinde profesyonel eğitimi ücretsiz alma imkanının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor. Eğitimlerin yalnızca meslek kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda sosyalleşmeye de katkı sağladığını belirten kursiyerler, aldıkları bilgi ve deneyimle gelecekte kendi iş yerlerini açmayı veya güzellik salonları, kuaförler ve estetik merkezlerinde çalışmayı hedeflediklerini söylüyor.

Kursiyerler ayrıca, dışarıda yüksek maliyetle verilen eğitimleri mahallelerinde ücretsiz almanın önemine dikkat çekiyor ve eğitim sonunda verilecek sertifikaların iş hayatına atılmada avantaj sağlayacağını ifade ediyor. Akdeniz Belediyesi yetkilileri, kadınların meslek edinmelerini, üretime katılmalarını ve ekonomik açıdan güçlenmelerini destekleyen kursların farklı branşlarda devam edeceğini bildirdi.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE KADINLARIN MESLEK EDİNEREK EKONOMİK HAYATA DAHA AKTİF KATILMALARINI...

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE KADINLARIN MESLEK EDİNEREK EKONOMİK HAYATA DAHA AKTİF KATILMALARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN ÜCRETSİZ KURSLAR İLGİ GÖRÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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