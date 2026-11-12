Hisarcık'ta kahvehane buluşması: sevgi ve saygının gündelik izleri

sohbetin özeti:

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından Hasanlar Köyü'nde düzenlenen kahvehane sohbetinde İlçe Vaizi Adem Özbey konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıda Peygamberimizin Hayatında Saygı ve Sevgi başlığı ele alınarak Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle sevgi, saygı, hoşgörü ve güzel ahlakın önemi anlatıldı.

ele alınan temalar:

Sohbette sevgi ve saygının bireysel davranışlardan toplumsal ilişkilere nasıl yansıdığı üzerinde duruldu. Konuşmada hoşgörü, empati ve güzel ahlakın günlük hayatta somut uygulamaları tartışıldı; Peygamber Efendimizin uygulamalarından örnekler verildi ve bu değerlerin toplumdaki bağları güçlendirdiği vurgulandı.

katılımcıların ilgisi ve sonuç:

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada katılımcılar sorular sorup görüşlerini paylaştı, diyalogla konular derinleştirildi. İlçe Müftülüğü sohbete katılanlara teşekkür ederek bu tür buluşmaların birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını temenni etti.

HİSARCIK’TA KAHVEHANE SOHBETİNDE SEVGİ VE SAYGI KONUŞULDU