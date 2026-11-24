Etkinlik kapsamında yürütülen çalışmalar:

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) bünyesinde Dünya Diyabet Günü vesilesiyle hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık personeline yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı. Polikliniklerin önünde kurulan stantta kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi ve katılımcılara diyabet hakkında bilgilendirme sağlandı.

poliklinik önündeki stantta yapılan uygulamalar:

Standarda göre yürütülen uygulamalarda vatandaşlara kısa eğitimler verildi, bilgilendirici broşürler sunuldu ve hastanenin çeşitli noktalarına bilgilendirici afişler asıldı. Ayrıca katılımcılara örnek ara öğünler ikram edilerek sağlıklı beslenme örnekleri üzerinde duruldu.

sağlık personeline verilen eğitim:

Hastane personeline yönelik eğitim, Diyabet Hemşiresi Zübeyda Kahveci tarafından verildi. Eğitim içeriğinde diyabet hastalığının belirtileri, kan şekeri takibi yöntemleri ve hastalığın kontrol altında tutulmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

Gerçekleştirilen faaliyetlerle amaçlanan, diyabet konusunda genel farkındalığın artırılması, mevcut bilgilerin güncellenmesi ve sağlık personelinin bilgi düzeyinin güçlendirilmesiydi.

BDH'DE DİYABET FARKINDALIĞI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ