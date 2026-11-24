Löseminin yaş sınırlaması yok

Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Buğra Sağlam, löseminin halk arasında sıkça bilindiği gibi sadece çocukluk çağı hastalığı olmadığını vurguladı. Kemik iliğinde kan hücrelerini üreten hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan lösemi, her yaş grubunda farklı tür ve seyirlerle görülebiliyor.

Dr. Sağlam, erken tanı ve uygun tedaviyle hastalığın yönetilebildiğini belirterek, toplumda bu farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti.

belirtiler nelerdir:

Löseminin belirtileri hastalığın türüne ve ilerleme hızına göre değişiklik gösterir. Ancak dikkat edilmesi gereken ortak yakınmalar arasında nedeni açıklanamayan ve uzun süren halsizlik, belirgin solgunluk, sık tekrarlayan veya uzun süren enfeksiyonlar yer alıyor. Ayrıca nedensiz ateş, gece terlemeleri, kolay morarma, cilt altında küçük kırmızı noktalar, burun ve diş eti kanamaları, iştahsızlık ve istemsiz kilo kaybı, kemik ve eklem ağrıları ile lenf bezlerinde, karında veya boyunda şişlik de görülebiliyor.

Dr. Sağlam, bu belirtilerin tek başına lösemi anlamına gelmediğini, farklı sağlık sorunlarında da benzer şikâyetlerin ortaya çıkabileceğini ancak şikâyetlerin devam etmesi halinde vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

tanı ve tedavi yaklaşımı:

Lösemi tanısında hasta öyküsü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları birlikte değerlendirilir. Tam kan sayımı tanı sürecinin ilk ve önemli incelemelerinden biridir. Gerektiğinde periferik yayma, kemik iliği incelemesi ve hastalığın alt tipini belirlemeye yönelik özel testler uygulanır. Doğru tanı, uygun tedavi planının oluşturulmasında belirleyicidir.

Tedavi seçenekleri hastalığın alt tipi, hastanın yaşı ve genel sağlık durumuna göre şekillenir. Kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi ve uygun olgularda kök hücre nakli gibi yöntemler kullanılabilir. Dr. Sağlam, hematoloji alanındaki gelişmelerin lösemi tedavisinde önemli seçenekler sunduğunu söyledi.

Son olarak, löseminin her yaşta görülebileceğinin unutulmaması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Buğra Sağlam, açıklanamayan halsizlik, sık enfeksiyon, kolay morarma ve kanama gibi belirtilerin uzun süre devam etmesi halinde uzman hekim değerlendirmesinin geciktirilmemesini tavsiye etti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ HEMATOLOJİ UZMANI DR. BUĞRA SAĞLAM,