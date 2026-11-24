Can Ahmet Vural'dan Bursaspor'a marş

Can Ahmet Vural, Bursa’da yaşadığı şehir sevgisini müziğe taşıdı. Yazar ve sanatçı Vural, yeşil beyazlılara ithafen bestelediği 'O Sene Bu Sene' adlı marşı dinleyicilerle buluşturdu. Eseri, Bursaspor camiasına ve kent halkına armağan ettiğini belirtti.

Sufi rap ve kişisel mücadele:

Sanatçının üretiminde öne çıkan tarz sufi rap ve anlam odaklı müzik olarak tanımlanıyor. Vural, SMA Tip 2 hastalığına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı ve duygularını, "Her ne kadar sahada bu takımın bir parçası olamasam da ben bu şehrin evladıyım" sözleriyle dile getirdi. Bu cümle, hem kişisel bağlılık hem de kentin aidiyet duygusunu öne çıkarıyor.

Marşın mesajı ve taraftara armağan:

Marş, tribün kültürünü, şehir aidiyetini ve yeşil beyazlı renklere duyulan sevgiyi merkeze alıyor. Eserde dikkat çeken nakaratlar arasında 'O sene bu sene, bu sene her sene' ve 'Biz tanımayız senden başka, Bursaspor aşk' gibi ifadeler yer alıyor. Vural, hazırladığı eseri tüm Bursaspor taraftarlarına ve Bursa halkına sunduğunu belirterek şehrine olan bağlılığını tekrar etti.

Bu çalışma, sanatçının hem bireysel mücadelesini hem de kent kimliğine katkısını gösteren bir jest olarak yorumlanıyor ve Bursaspor camiasında yankı bulması hedefleniyor.

BURSA’DA YAŞAYAN YAZAR VE SANATÇI CAN AHMET VURAL, BURSASPOR’A İTHAFEN BESTELEDİĞİ "O SENE BU SENE" ADLI MARŞIYLA YEŞİL BEYAZLI TARAFTARLARA SESLENDİ. SMA TİP 2 HASTALIĞINA RAĞMEN SANATSAL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN VURAL, ESERİNİ BURSASPOR CAMİASINA VE BURSA HALKINA ARMAĞAN ETTİ.