Aydın valisi Varol'un mesajı:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti. Varol, öğretmenleri "bilgiyle yoğrulmuş bir geleceğin kapılarını aralayan, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına sevgi, güven ve umutla dokunan en kıymetli rehberlerimiz" olarak tanımladı.

öğretmenliğin kapsamı ve değeri:

Vali Varol mesajında, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını; her öğrencinin içindeki cevheri görmek, onu anlayışla işlemek ve hayata hazırlamak olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin bir çocuğun merakını bilgiyle buluşturma, hayallerini güçlendirme ve karakterinin şekillenmesine rehberlik etme işlevi ön plana çıkarıldı.

Mesajda, toplumun dayanağı olarak tarif edilen öğretmenlerin sabırları, emekleri ve fedakârlıklarıyla yarınların inşa edildiği belirtildi. Varol, eğitim kalitesinin doğrudan öğretmenlerin ilim, irfan ve gönül birliğiyle ortaya koyduğu gayretle ilişkilendirilebileceğini ifade etti.

gelecek nesiller ve anma mesajı:

Vali Varol, bilimden sanata, teknolojiden kültüre kadar her alanda ülkeyi ileriye taşıyacak nesillerin sınıflarda yetiştiğini; bunun temelinde öğretmenlerin verdiği bilgi, değer ve sorumluluk bilincinin bulunduğunu belirtti. Her öğrencinin başarısında ve toplumdaki olumlu değişimlerde öğretmen emeğinin rolü vurgulandı.

Mesajın sonunda Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal eden ve görevleri uğruna şehit düşen öğretmenler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Varol, ilimizde ve ülkenin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlere sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı diledi.

AYDIN VALİSİ VAROL’UN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI