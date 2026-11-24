Meclis toplantısında bütçe ve destek kararı alındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, belediyenin 2027 yılı plan ve bütçe çalışmaları ile üreticileri ilgilendiren destek kararları karara bağlandı. Toplam 34 madde görüşüldü; 2027 Yılı Performans Programı ile Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesinin 2027 mali yılı bütçe ve bütçe kararnameleri Plan ve Bütçe Komisyonu raporları doğrultusunda kabul edildi.

Bütçe onayları ve kırsal hizmet vurgusu:

Başkan Büyükkılıç, toplantıda afet işleri, kırsal hizmetler, tarımsal faaliyetler ve fen işlerine kadar belediye birimlerinin dayanışma içinde çalıştığını belirtti. Kırsal mahallelerde yürütülen yol ve altyapı çalışmalarının koordinasyonla sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, "Hiçbir zaman belediye başkanlarımızın talepleriyle ilgili bir ayrımcı yaklaşım sergilemedik, sergilemeyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kayseri'nin yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik kırsal yol ağına ekiplerin ulaştığını ve mevsim şartları elverdiği sürece hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Hayvancılığa yönelik su desteği ayrıntıları:

Mecliste, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik olarak hazırlanan destek paketi de kabul edildi. Buna göre, TÜRKVET sisteminde aktif hayvancılık işletme kaydı bulunan ve T.C. kimlik veya işletme numarası ile uyumlu su aboneliğine sahip üreticilerin, su tüketim bedeli üzerinden hesaplanan faturalarının yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacak. Destek uygulaması 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tural ise yapılan çalışmaların yasal çerçevede olduğunu, eksik veya noksanlık bulunmadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Karar, hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve üreticilerin maliyet yükünün hafifletilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Toplantının sonunda Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine katkıları için teşekkür ederek alınan kararların Kayseri için hayırlı olmasını diledi ve üretim odaklı belediyecilik anlayışını sürdürme taahhüdünü yineledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MECLİS TOPLANTISINDA, 2027 YILI PERFORMANS PROGRAMI İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE 16 İLÇE BELEDİYESİNİN 2027 MALİ YILI BÜTÇE VE BÜTÇE KARARNAMESİ KABUL EDİLDİ.