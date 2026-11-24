Memet Aslan'ın mesajı:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarma işlevi taşımadığını, aynı zamanda toplumun geleceğini inşa eden temel bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Aslan mesajında, öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihi boyunca kutsal addedildiğini hatırlatarak, eğitim kadroları güçlü olan toplumların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda daha rahat gelişip kalkınabildiğini ifade etti.

Eğitim kadrolarının toplumsal etkisi:

Aslan, çocukların ve gençlerin yetişme süreçlerinde öğretmenlerin üstlendiği rolün toplumsal yapının biçimlenmesinde belirleyici olduğunu söyledi. "Öğretmenlik mesleği insanlık tarihi boyunca kutsal bir görev ifa etmiştir." sözleriyle mesleğin taşıdığı değere dikkat çeken Aslan, sağlıklı eğitim kadrolarının varlığının ülkenin gelişimine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Açıklamasında öğretmenlerin, çocukların fiziki, zihni ve fikri gelişim dönemlerinde anne ve babalar kadar etkin olduğunu vurgulayan Aslan, bu etkileşimin hem olumlu hem olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ancak toplum olarak olumlu etkilerin öne çıkarılmasının gerektiğini ifade etti.

Öğretmene saygı ve ortak sorumluluk:

Aslan, öğretmenlerin yalnızca akademik bilgi aktarmadıklarını, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal değerlerin aktarılmasında da önemli bir görev üstlendiklerini dile getirdi. "Çocuklarımızın ve gençlerimizin en etkili rol modelleri öğretmenleridir." ifadesiyle öğretmenlerin model oluş rolüne dikkat çekti.

Bu noktada anne ve babalara da görev düştüğünü belirten Aslan, ailelerin öğretmenlerin emeğini takdir etmesi ve eğitim sürecinde onlarla iş birliği yapmasının gerekliliğini hatırlattı. Hayatlarının en kıymetli zamanlarını çocukların sağlıklı yetişmesi için harcayan öğretmenlerin emeklerinin her zaman baş üstünde tutulması gerektiğini vurguladı.

Mesajını geleneksel bir değer vurgusuyla sonlandıran Aslan, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözünden hareketle öğretmenlere saygı gösterilmesi çağrısında bulundu ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ayrıca tüm eğitim neferlerine sağlık, sıhhat ve afiyet dileklerini iletti.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, ÖĞRETMENLERİN YALNIZCA BİLGİ AKTARAN DEĞİL, AYNI ZAMANDA TOPLUMUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN EN ÖNEMLİ DEĞERLER OLDUĞUNU SÖYLEDİ.