Hekimlik yolunda ilk adım: beyaz önlüklerle mesleğe giriş

Beyaz önlük töreni

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi yeni eğitim dönemine, geleneksel beyaz önlük töreni ile başladı. 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı açılışı kapsamında düzenlenen tören, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri törende yer aldı.

Törenin kapsamı ve katılımcılar:

Tören, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi ve üstlerine genç akademisyenler tarafından önlüklerinin takdim edilmesiyle sürdü. Katılımcılar arasında fakülte yöneticileri ve klinik ekiplerden isimlerin bulunması, törende hem akademik hem de pratik eğitimin öneminin vurgulanmasına zemin hazırladı. Program, öğrencilerin aileleriyle birlikte izlediği resmi konuşmalar ve kısa törensel uygulamalarla tamamlandı.

Bilim, vicdan ve rol modelleri:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi törende yaptığı konuşmada, beyaz önlüğün yalnızca bir mesleğin simgesi olmadığını; insan hayatına saygının, bilimin rehberliğinin ve büyük bir sorumluluğun ifadesi olduğunu söyledi. Çiftçi, öğrencileri bilimin ışığından ayrılmamaya, sorgulamaya ve araştırmaya devam etmeye çağırdı: "Sizler de bu dönüşümün bir parçası olarak çok çalışacaksınız. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hekimliğin merkezinde insanın bulunduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun ise hekimliğin sadece bilgi ve beceri değil, aynı zamanda merak, dayanışma ve insan odaklı yaklaşım gerektirdiğini belirtti. Coşkun, öğrencilere "İyi bir hekimi yalnızca bildikleri değil, nasıl biri olduğu belirler" hatırlatmasında bulunarak, "Her hasta bir vaka değil, bir insan; bir ailenin annesi, babası, çocuğudur" dedi ve hocaların öğrencilere rol model olma sorumluluğuna dikkat çekti.

Konuşmalarda ayrıca yapay zeka ve yeni tedavi yöntemleri gibi sağlık hizmetlerini dönüştüren gelişmelere uyum sağlama gerekliliği ile birlikte, mesleğin etik ve vicdan boyutunun korunmasının önemi vurgulandı. Öğrencilere "soru sormaktan çekinmemeleri" ve "yardım istemekten çekinmemeleri" tavsiye edildi.

Etkinliğin sonunda, yerleştirme sonuçlarına göre fakülteyi dereceyle kazanan öğrencilere ödülleri verildi ve yönetim ile öğretim üyelerinin katkılarıyla yeni öğrencilerin önlükleri giydirilerek program sona erdi. Tören, mesleki kimlik ve sorumluluk bilincinin erken dönemde pekiştirilmesine yönelik geleneksel bir adım olarak değerlendirildi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) TIP FAKÜLTESİ’NE BU YIL BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER, BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYEREK HEKİMLİK YOLUNDA İLK ADIMLARINI ATTI.