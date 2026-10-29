hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi: anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı’nda meydana gelen kazada, hemzemin geçitten geçmek isteyen 31 BBA plakalı otomobile tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin metrelerce sürüklendiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta bulunan 45 yaşındaki Hülya Baysal ve 21 yaşındaki Orhan Baysalı kurtardı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından anne ve oğlu Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık durumu ve ölüm:

Dörtyol Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen Hülya Baysal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Orhan Baysalın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntüler ve tanık açıklamaları:

Kazayı gören vatandaşlar olay anını anlattı; trenin otomobili sürüklediği anlar çevre kameralarına yansıdı ve olayın boyutunu ortaya koydu. Kamera kayıtları ve tanık ifadeleri, kaza nedeninin tespiti için incelemeye alındı.

Yetkililer, hemzemin geçitlerde dikkatli olunması ve uyarıların önemine vurgu yaparken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

HATAY’DA HEMZEMİN GEÇİTTEN GEÇMEK İSTEYEN OTOMOBİLE TRENİN ÇARPMASIYLA YAŞANAN KAZADA 45 YAŞINDAKİ ANNE ÖLDÜ, 21 YAŞINDAKİ OĞLU YARALANDI. TRENİN, OTOMOBİLİ METRELERCE SÜRÜKLEDİĞİ ANLAR İSE KAMERAYA YANSIDI.